Глава TotalEnergies спрогнозировал ухудшение ситуации на газовом рынке Европы в 2023 году

По итогам текущего года условия на европейском газовом рынке могут ухудшиться. Ситуация станет более напряженной в первую очередь в связи с резким сокращением импорта российского сырья, приводит слова главы французской нефтегазовой компании TotalEnergies Патрика Пуянне агентство Bloomberg.

«Европейский рынок природного газа снова будет напряжен в 2023 году, поскольку запасы придется пополнять в течение лета без обычных поставок из России. Европа будет получать меньше российского газа, чем в 2022 году, и ей снова придется массово реимпортировать сжиженный природный газ (СПГ). Ситуация снова станет более напряженной», — заявил Пуянне.

В этих условиях европейским компаниям придется искать альтернативных поставщиков газа. Однако неизвестно, насколько выгоднее окажутся их предложения. В любом случае Европе необходимо уже сейчас позаботиться о возможности заключения долгосрочных топливных контрактов для увеличения уровня собственной энергетической безопасности, пояснил он.

«Европейские страны должны диверсифицировать поставщиков энергии, в основном за счет долгосрочных контрактов. Однако это всегда одна и та же история — есть предложение, но есть и цена», — заключил Пуянне.

28 января глава Министерства энергетики (Минэнерго) Турции Фатих Донмез предложил помощь Европе в преодолении энергокризиса поставками сжиженного природного газа (СПГ). Речь идет о возможности экспорта 40 млрд кубометров ежегодно. Для реализации в Турции есть два терминала для СПГ в море и еще три — на суше.