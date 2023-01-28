Глава Минфина Италии Джорджетти понадеялся на снижение цен на газ на 40% в феврале

Цены на газ в Европе могут снизиться на 40% уже к началу февраля 2023 года. Об этом заявил министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти, передает агентство ANSA.

«Мы рассчитываем, что с начала февраля цены снизятся на 40%, что также отразится на стоимости коммунальных услуг», — отметил Джорджетти.

По его словам, сейчас итальянские власти разрабатывают механизм, который будет поощрять людей, соблюдающих режим экономии за счет уменьшения потребления газа.

23 января глава ведущей национальной нефтегазовой итальянской группы Eni Клаудио Дескалци назвал сроки полного отказа Италии от природного газа из России. По его словам, это произойдет зимой 2024-2025 года. Говоря о перспективах обнуления поставок газа из России в Италию, нефтяник отметил, что он настроен «положительно».

До этого президент итальянской аналитической компании Nomisma Energia Давиде Табарелли заявил, что ситуация в области энергоснабжения в Италии остается критической, а эмбарго на российскую нефть приведет к росту цен на топливо, вызвав проблемы в экономике, социальной и политической сферах. Табарелли подчеркнул, что полностью выкачивать газ из хранилищ нельзя, поскольку тогда стране придется наращивать объем закупок топлива у Москвы.