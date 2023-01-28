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Производитель шин Goodyear из США решил сократить 500 человек из-за инфляции

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Производитель шин Goodyear Tire & Rubber Co из США собирается сократить штат на 500 сотрудников на фоне экономических сложностей. Об этом сообщается на сайте организации.

В пресс-релизе отметили, что данное решение связано с «неясным краткосрочным макроэкономическим прогнозом» и ростом инфляции. По словам гендиректора Ричарда Дж. Крамера, результаты Goodyear за четвертый квартал 2022 года оказались хуже прогнозов. При этом сами результаты будут опубликованы только в феврале.

В компании добавили, что увольнение сотрудников стало тяжелым, но необходимым шагом. То есть бизнес необходимо подготовить к будущим успехам. При этом расходы на реструктуризацию составят $55 млн.

26 января агентство Bloomberg сообщило, что технологический гигант IBM собирается уволить 3,9 тыс. человек из подразделений Kyndryl и Watson Health. В публикации отметили, что компанию покинут 1,5% сотрудников. Увольнения в основном затронут тех, кто работал в подразделениях Kyndryl и Watson Health. При этом сокращение такого большого числа сотрудников обойдется техногиганту в $300 млн.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на данные опроса американской Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE) сообщило, что около 20% компаний не исключили сокращения своего штата сотрудников в ближайшие месяцы.

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