В Москве суд арестовал отчима, из-за которого мальчику ампутировали пальцы

В Москве суд арестовал мужчину, которого подозревают в нанесении его пасынку тяжелой травмы, сообщает РЕН ТВ.

Отчим, пасынок которого лишился пальцев, арестован судом. По версии следствия, мужчина может быть причастным к нанесению серьезной травмы мальчику, из-за чего ему пришлось ампутировать фаланги.

Напомним, в январе 2023 года ребенок попал в больницу. Врачи приняли решение ампутировать ему пальцы из-за серьезной травмы. Мать и отчим мальчика — уроженцы Узбекистана — утверждали, что сын отморозил руки, когда лепил снежки без варежек и перчаток. Позже специалисты установили, что к ампутации привели избиения со стороны мужчины.

Уточняется, что родители работают дворником и слесарем, проживают в Москве.

Ранее в Костроме отчим домогался девятилетней падчерицы на глазах у матери.