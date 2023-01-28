В Петербурге на льду Невы обнаружили обгоревшие останки мужчины

В Санкт-Петербурге на льду Невы обнаружили тело голого мужчины с остатками обгоревшей одежды, сообщает 78.ru в официальном Telergam-канале.

Недалеко от поселка имени Свердлова были найдены останки мужчины. Голое тело с остатками обгоревшей одежды лежало на льду рядом с пересечением 8-й линии и Овцинской улицы. Уточняется, что неподалеку нашли канцелярский нож и зажигалку.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Им пока что не удалось установить личность мужчины. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее в Удмуртии арестовали двух россиян за убийство и сожжение женщины и ребенка. По данным следствия, обвиняемые убили 36-летнюю потерпевшую и ее 12-летнего сына топором и ножом, а потом сожгли в бане, чтобы скрыть следы преступления.