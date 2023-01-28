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NYT: восстановление потребление Китаем нефти и газа может привести к росту цен

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В 2022 году потребление нефти и газа в Китае снизилось впервые за несколько десятилетий, и на фоне восстановления спроса цены на энергоносители могут вырасти. Об этом пишет газета https://www.nytimes.com/2023/01/27/business/energy-environment/china-energy.html.

Отмечается, что сокращение потребления энергии Китаем в прошлом году удержало мировые цены от дальнейшего роста на фоне сокращения импорта энергоносителей из России. Эксперт в беседе с изданием предупредил, что «следующая зима может быть более сложной», поскольку погода может стать более холодной, экспорт российского топлива еще больше сократится из-за западных санкций в связи с войной, а экономика Китая будет восстанавливаться.

Согласно приведенным данным Международного энергетического агентства, спрос на нефть в Китае за год упал на 3%, или 390 тысяч баррелей в день, что стало первым снижением с 1990 года, в то время как общий мировой спрос увеличился на 2,2 миллиона баррелей в день, или примерно на 2%.

Ранее Bloomberg писало, что доллар может получить конкуренцию со стороны Азии, если та создаст новую национальную валюту, однако этого все равно не случится.

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