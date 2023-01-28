Shot: в дом спасительницы енотов ворвалась подписчица, которая покусала ее дочь и избила корги

В Адыгее в дом спасительницы енотов ворвалась подписчица в состоянии алкогольного опьянения, которая покусала дочь волонтера, избила ее собаку и попыталась выбить входную дверь топором, сообщается в Telegram-канале Shot.

Валерия Заволокина спасает больных енотов, после чего отпускает их. Об этом она рассказывает в социальных сетях, где у нее около 700 тыс. подписчиков. После смерти мужа женщина решила найти помощницу. Ей написала подписчица — Оксана Пиндур, которая пообещала помочь заботиться о енотах. Волонтер предложила женщине переехать к ней, после чего прописала ее в своем доме, чтобы оформить ей инвалидность, так как у нее сахарный диабет.

Через какое-то время помощница стала выпивать. В состоянии алкогольного опьянения она начинала буянить. Тогда Валерия Заволокина решила найти себе новую помощницу, а Оксану Пиндур попросила съехать.

Через какое-то время пьяная женщина несколько дней подряд приходила к дому бывшего работодателя с топором и крушила все вокруг. Блогер зафиксировала на камеру мобильного телефона, как Оксана Пиндур схватила ее собаку и начала бить ее головой о забор, после чего угрожала дочери женщины сначала словесно, а потом укусила ее и выдрала клок волос. Потерпевшая утверждает, что ее бывшая помощница в социальных сетях угрожает ребенку блогера и животным, обещает сжечь дом.

Полицейские несколько раз задерживали злоумышленницу, однако потом отпускали, после чего она снова приходила к дому.

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