Спыну заявил, что аудит долга «Молдовагаза» перед «Газпромом» завершится в феврале

Аудит долга газораспределительной компании «Молдовагаз» перед российским «Газпромом» должен завершиться в феврале 2023 года. Об этом в интервью телеканалу TVR Moldova заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

«Предварительные результаты уже были представлены, коллеги продолжают работать. По информации, которая у меня есть, к середине февраля должна быть финальная версия отчета по этому аудиту», — отметил Спыну.

По его словам, что после того, как будет готов отчет, Молдавия будет вести переговоры с российской стороной о погашении задолженности. Кроме того, Счетная палата Молдавии также провела параллельный аудит.

17 января в Telegram-канале Спыну писал, что правительство Молдавии собирается уже сейчас начать закупки газа на следующую зиму на фоне снижения цен в Европе. По его словам, такие планы связаны со снижением цен на газ в Европе до отметки в $600 за тысячу кубометров.

До этого премьер-министр страны Наталья Гаврилица заявила, что международный аудит долга Молдавии перед российским энергетическим холдингом «Газпром» может не дать результата. Это обусловлено тем, что документация по денежным обязательствам республики перед Москвой до 1998 года могла не сохраниться.