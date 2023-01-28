PS: экономику Китая будет лихорадить, несмотря на громкие заявления по поводу ее роста

Экономику Китая будет лихорадить некоторое время, несмотря на заявления властей по поводу того, что произошли уверенные темпы экономического роста. Об этом пишет автор статьи в Project Syndicate.

Правительство Китая начало заявлять об уверенных темпах экономического роста в стране. При этом политика жестких коронавирусных ограничений была отменена, что уже привело к жертвам. Однако экономику КНР все еще будет лихорадить, так как политика нулевой терпимости к коронавирусу оставила на ней глубокие шрамы. Если до пандемии в стране было 44 млн малых предприятий, то уже после введения жестких ограничений в связи с коронавирусом эта цифра упала в несколько раз. В свою очередь, такие события стали серьезным тормозом для экономического роста.

В публикации отметили, что экономическое противостояние с США также усиливает проблемы в Китае. Речь идет о том, что Штаты хотят полностью ограничить доступ Китая к полупроводникам. Поэтому высока вероятность введения новых санкций против КНР.

По мнению автора статьи, Китаю необходимо приватизировать неэффективные предприятия, а также создать более дружелюбные для бизнеса условия. Кроме того, чтобы обеспечить рост экономики властям придется обратить внимание на малый бизнес и создать эффективные меры поддержки. Однако таких планов у Китая пока что нет.

25 января издание Al Mayadeen писало, что Китай по паритету покупательской способности обогнал показатели США в 2022 году, что говорит об изживающей себя системе подсчета объемов экономики при помощи ВВП исключительно в долларах.