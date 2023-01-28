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PS: экономику Китая будет лихорадить, несмотря на громкие заявления по поводу ее роста

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Chan Long Hei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экономику Китая будет лихорадить некоторое время, несмотря на заявления властей по поводу того, что произошли уверенные темпы экономического роста. Об этом пишет автор статьи в Project Syndicate.

Правительство Китая начало заявлять об уверенных темпах экономического роста в стране. При этом политика жестких коронавирусных ограничений была отменена, что уже привело к жертвам. Однако экономику КНР все еще будет лихорадить, так как политика нулевой терпимости к коронавирусу оставила на ней глубокие шрамы. Если до пандемии в стране было 44 млн малых предприятий, то уже после введения жестких ограничений в связи с коронавирусом эта цифра упала в несколько раз. В свою очередь, такие события стали серьезным тормозом для экономического роста.

В публикации отметили, что экономическое противостояние с США также усиливает проблемы в Китае. Речь идет о том, что Штаты хотят полностью ограничить доступ Китая к полупроводникам. Поэтому высока вероятность введения новых санкций против КНР.

По мнению автора статьи, Китаю необходимо приватизировать неэффективные предприятия, а также создать более дружелюбные для бизнеса условия. Кроме того, чтобы обеспечить рост экономики властям придется обратить внимание на малый бизнес и создать эффективные меры поддержки. Однако таких планов у Китая пока что нет.

25 января издание Al Mayadeen писало, что Китай по паритету покупательской способности обогнал показатели США в 2022 году, что говорит об изживающей себя системе подсчета объемов экономики при помощи ВВП исключительно в долларах.

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