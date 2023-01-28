Банки с Уолл-стрит сочли борьбу за потолок госдолга самой важной проблемой экономики США

Банки Уолл-стрит, в частности JPMorgan и Goldman Sachs, предупредили, что США близки к самой «рискованной конфронтации» по поводу повышения потолка госдолга с кризиса 2011 года, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на статью в Financial Times. JPMorgan допустил, что борьба за потолок госдолга может стать самой важной проблемой, которая встанет перед экономикой Штатов в этом году.

Госдолг США представляет собой задолженность федерального правительства перед кредиторами. Деньги же берутся в долг, чтобы покрыть дефицит бюджета и оплатить все расходы: на здравоохранение, инфраструктуру, оборону. В декабре 2022 года Сенат конгресса США проголосовал за повышение потолка госдолга страны на $2,5 трлн, до $31,4 трлн. Таким образом, США снова избежали гипотетической угрозы дефолта. Но Штаты достигли этого лимита на прошлой неделе. И в Конгрессе вновь возникли споры о повышении потолка госдолга. Представители Республиканской партии предложили сократить бюджет в обмен на очередное повышение лимита. Белый дом и демократы не поддержали эту инициативу.

Согласно заявлению JPMorgan, которое приводит Financial Times, борьба за потолок долга может стать самой важной проблемой, стоящей перед экономикой США в 2023 году.

За последние несколько лет в Конгрессе США не раз возникали споры по поводу отмены потолка госдолга, но США ни разу не объявляли дефолта по своим задолженностям.

В JPMorgan FT сообщили, что сейчас Штатам может быть сложнее заключить сделку, направленную на предотвращение дефолта. Главный экономист банка Майкл Фероли не исключил, что в США может произойти «серьезная рецессия», в то же время последствия дефолта он назвал трудно прогнозируемыми.

«И в лучшем случае, возможно, произойдет балансирование на грани»,— отметил экономист. Он добавил, что такое «балансирование на грани» как раз и было во время кризиса 2011 года.

Главный политический экономист Goldman Sachs Алек Филлипс поддержал эту точку зрения. Он уточнил, что сейчас в США – самый высокий риск проблем с лимитом долга с 2011 года.

В 2011 году рейтинговое агентство S&P впервые понизило кредитный рейтинг Штатов с наивысшего ААА до АА+. В том году фактически произошел кризис потолка госдолга Штатов. Он был вызван резким увеличением затрат на устранение последствий мирового финансового кризиса 2008 года, который начался с краха американских ипотечных банков. Кризис лимита госдолга привел к падению ведущих американских индексов на мировом фондовом рынке. Например, индекс Dow Jones упал более чем на 2 тыс. пунктов буквально за пару месяцев.