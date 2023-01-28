Турция предложила помощь Европе в преодолении энергокризиса поставками СПГ

Турция предложила европейским странам свою помощь в преодолении энергокризиса в виде поставок сжиженного природного газа (СПГ) в размере 40 млрд кубометров ежегодно. Об этом заявил глава Минэнерго страны Фатих Донмез, передает газета Sabah.

«На сегодняшний день мы располагаем двумя терминалами для СПГ в море и тремя на суше, благодаря которым при необходимости можем обеспечить поставки в Европу порядка 40 млрд куб. м газа в год», — отметил Донмез.

По его словам, Турция получает газ из стран Персидского залива, а также из Египта, Алжира, Нигерии и периодически из США.

Он добавил, что при необходимости терминалы, через которые проходит сжиженный газ, можно использовать для поставки газа в Европу. При этом сама Турция потребляет около 60 млрд кубометров газа.

26 января портал Haber7 сообщил, что Турция может стать для Европы альтернативным поставщиком дизтоплива вместо России, однако цены будут куда выше российских. По данным издания, Европа является одним из самых зависимых от дизтоплива регионов в мире. Ежегодно ЕС получает не менее 500 млн баррелей дизеля, и половина из этого объема поступала из России.