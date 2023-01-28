РБК: переводы из России в Казахстан и Грузию выросли на сотни процентов, обновив рекорды

РБК сообщило, что денежные переводы из России в Казахстан, Грузию, Узбекистан, Армению и Киргизию достигли рекордных объемов по итогам прошлого года. Такой вывод сделан на основе статистики центробанков этих стран, которая учитывает денежные переводы через банки и/или через системы денежных переводов «Золотая Корона», «Юнистрим» и Contact.

Как следует из статьи, из России в Казахстан в прошлом году было перечислено 357 млрд тенге, или около $775,4 млн. Статистика Нацбанка Казахстана свидетельствует, что это рекордный показатель минимум с 2014 года. По сравнению с 2021 годом объем переводов из России в Казахстан увеличился в 6,8 раза.

В Грузию из России в 2022 году поступило около $2 млрд. Это максимальный показатель с минимум с 2012 года, сообщает РБК со ссылкой на данные ЦБ Грузии. По сравнению с 2021 годом объем переводов из России в Грузию вырос в пять раз.

Объем денежных переводов из России в Узбекистан за рассматриваемый период достиг $14,5 млрд. По сравнению с 2021 годом показатель вырос в 2,6 раза, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ Узбекистана. На запрос РБК финансовый регулятор не ответил.

Центробанки Армении и Киргизии еще не опубликовали данные за весь прошлый год. У финансовых регуляторов этих стран доступна статистика за 11 месяцев 2022 года. Согласно данным центробанков, объем переводов из России в Армению составил $3,1 млрд, а в Киргизию — $2,6 млрд. Объем переводов в Армению вырос вчетверо по сравнению с данными за 11 месяцев 2021 года. Это максимум с 2004 года. Объем переводов в Киргизию за рассматриваемый период вырос менее значительно – на 6%.

Эксперты, опрошенные РБК, уточнили, что рост объемов денежных переводов из России в соседние страны произошел из-за релокации части россиян после объявления в РФ частичной мобилизации 21 сентября 2022 года.

По оценкам Федеральной таможенной службы РФ, с июля по сентябрь прошлого года число выездов россиян за границу достигло 9,7 млн, показатель увеличился почти вдвое: за апрель-июнь он был на уровне 5 млн. Как следует из статистики службы, по сравнению с июлем—сентябрем 2021 года число выезжавших за рубеж граждан увеличилось на 1,2 млн. Направления были самыми разными – например, Казахстан, Армения, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Турция, Таиланд, Португалия, Объединенные Арабские Эмираты.