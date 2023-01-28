Аудиторы Kept допустили, что Россия может снова стать основным поставщиком газа в Европу

Эксперты аудиторско-консалтинговой фирмы Kept считают, что Россия в будущем может снова стать основным поставщиком газа в страны Евросоюза. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на доклад аудиторов.

Такой вывод аудиторы сделали по итогам опроса. Почти половина – 40% — респондентов высказали мнение, что Россия может вернуть себе лидирующие позиции по поставкам газа в Европу. Россия занимала более трети — 35% — всего газового рынка Европы до введения Западом антироссийских санкций.

По мнению опрошенных, возвращению Россией лидирующих позиций по экспорту голубого топлива в Европу будет способствовать создание газового хаба в Турции. Еще один фактор — расширение Россией взаимодействия в газовой сфере со странами СНГ.

Аудиторы считают, что полный отказ Евросоюза от газа из России в перспективе является умеренным риском.

Опрос был проведен в рамках отраслевой конференции Оксфордского института энергетических исследований.

Как ранее сообщало агентство ТАСС, газовый хаб по поставкам российского голубого топлива в Европу может быть создан в провинции Кыркларэли в Турции в месте выхода ветки газопровода «Турецкий поток».

Изначально идею создать газовый хаб в Турции предложил президент России Владимир Путин. 19 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что договорился с Путиным о создании газового хаба. Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын говорил, что у страны есть вся необходимая инфраструктура для создания на своей территории международного газового хаба.

Как сообщала «Газета.Ru», «Газпром» уже несколько раз в январе сокращал объемы поставок газа через газотранспортную систему «Украины». 19 января показатель упал на 23% до 25,1 млн кубометров. 18 января объем поставок был на уровне 32,6 млн кубометров.

Транзитная ветка через Украину в настоящее время — единственный маршрут поставок российского газа в Евросоюз. Поставки сейчас идут через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», сообщили РБК в пресс-службе «Газпрома».