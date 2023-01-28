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Россия впервые опередила США по производству филе минтая

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Андрей Зима/РИА «Новости»

Объем производства филе минтая в России в минувшем году достиг почти 140 тыс. тонн, что впервые истории привесило показатель США за аналогичный период, сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение Ассоциации добытчиков минтая (АДМ).

По данным Ассоциации, по итогам 2022 года объем производства российского филе минтая приблизился к 140 тыс. тонн, ха этот же период американские рыбаки произвели порядка 138 тыс. тонн.

«Таким образом, впервые в истории российские рыбаки обогнали американских в выпуске наиболее востребованной на рынке продукции из минтая», — говорится в сообщении.

Также в АДМ добавили, что объем вылова минтая на Дальнем Востоке достиг 1 млн 905 тыс. тонн, что на 10,7% превышает показатели 2021 года. За увеличения улова выросло производство мороженого минтая на 2,9% к прошлому году.

Ранее сообщалось, что производитель крабовых палочек «Санта Бремор» планирует расширить производство в Подмосковье.

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