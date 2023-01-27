Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Белоруссии сообщили об увеличении тарифов на транзит нефти через ее территорию

close
100%
Global Look Press

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии сообщило, что с 1 февраля в стране увеличиваются на 9% тарифы на услуги по транспортировке нефти через ее территорию, оказываемые ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Об этом говорится на сайте министерства.

«Постановлением МАРТ от 23 января 2023 г. ... с 1 февраля 2023 тарифы на услуги, оказываемые ОАО «Гомельтранснефть Дружба», по транзитной транспортировке нефти через территорию Республики Беларусь проиндексированы на 9%», — сказано в пресс-релизе.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию и его перемещении по газопроводам.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть