В Белоруссии сообщили об увеличении тарифов на транзит нефти через ее территорию

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии сообщило, что с 1 февраля в стране увеличиваются на 9% тарифы на услуги по транспортировке нефти через ее территорию, оказываемые ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Об этом говорится на сайте министерства.

«Постановлением МАРТ от 23 января 2023 г. ... с 1 февраля 2023 тарифы на услуги, оказываемые ОАО «Гомельтранснефть Дружба», по транзитной транспортировке нефти через территорию Республики Беларусь проиндексированы на 9%», — сказано в пресс-релизе.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию и его перемещении по газопроводам.