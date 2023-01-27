Премьер Бельгии заявил об отсутствии смысла полного запрета алмазов из РФ в ЕС

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что его страна, как крупнейший центр торговли алмазами, пока не видит смысла запрещать оптовые закупки из России на уровне Евросоюза. Его слова приводят РИА Новости.

Он отметил, что объем поставок российских алмазов в Бельгию с начала военных действий на Украине в 2022 году сократился на 80%.

«Мы констатируем, что объем поставок в Антверпен сократился, но российский экспорт в целом не сократился. При этом мы наблюдаем, что часть этих алмазов находятся на западных рынках в магазинах, они попадают туда по другим путям. Эти усилия должны предприниматься на более широком уровне, нежели на уровне ЕС», — сказал де Кроо.

По его словам, государства должны договориться о системе отслеживания происхождения алмазов, чтобы сделать санкции действительно эффективными.

Ранее сообщалось, что Польша предложила Евросоюзу ввести новые санкции против РФ, в том числе в области ядерной энергетики. По информации агентства, Варшава хочет добиться приостановки сотрудничества с российской стороной по ядерной энергетике, запрета на импорт из РФ алмазов и каучука и запрета на импорт мебели из Белоруссии.