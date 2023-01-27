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Блогерша из США заявила о резком росте цен на продукты в стране с 2020 по 2023 год

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Depositphotos

Блогерша из США сняла видео, в котором показала, как менялись цены на продукты в супермаркете Walmart в 2020, 2022 и 2023 году. Об этом сообщил портал BuzzFeed, который заметил ролик девушки, опубликованный еще в середине января.

Блогерша показала, что покупала одни и те же продукты: фасоль, рис, тортильи, смесь из кукурузной муки для выпечки, молоко, замороженную овощную смесь, сырокопченую колбасу, бананы, картофель, зеленый лук и куриные яйца. В 2020 году эта продуктовая корзина обошлась ей в 10 долларов и 9 центов.

Затем блогерша рассказывает, что уже в начале 2022 года тот же набор продуктов обошелся ей в 11 долларов и 13 центов. А уже в начале 2023 года все за тот же продуктовый набор она заплатила 15 долларов 10 центов. То есть за несколько лет продукты подскочили в цене на 50%.

Большинство пользователей в комментариях сошлись во мнении, что торговые сети незаконно повышают цены на продукты и получают огромную прибыль. А многие возмутились тем, что официальная инфляция в стране составила 9%, в то время как на виде можно заметить рост в 50-100%.

13 января в Минтруде Соединенных Штатов заявили, что инфляция в США замедлила темпы. Так, по результатам декабря 2022 года она составила 6,5 процента в годовом выражении по сравнению с 7,1 процента в ноябре. По сообщению ведомства, за последние годы ниже уровень был только в октябре 2021-го: тогда инфляция составила 6,2%.

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