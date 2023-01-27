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В «Авито» сообщили, что спрос на загородные дома в России резко упал под конец 2022 года

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Интерес к загородной недвижимости среди россиян снизился в четвертом квартале (октябрь — декабрь) 2022 года. Об этом написала «Лента.ру» со ссылкой на сообщение пресс-службы сервиса «Авито Недвижимости».

По данным аналитиков, в четвертом квартале относительно третьего (июль — сентябрь) спрос снизился на 17%. Больше всего россияне потеряли интерес к дачам — отрицательная динамика достигла 34%. На 13% снизился спрос на дома, на 11% — на коттеджи, на 3% — на таунхаусамы.

Тренд в «Авито» объяснили сезонностью, поскольку осень и зима обычно считаются не лучшим временем для выбора загородных объектов.

Снизилось также и количество объявлений о продаже загородных объектов — на 9%. В то же время цена на жилье в пригороде выросла на 10% — до 2,6 млн руб. Средняя стоимость коттеджа составляет 8,9 млн руб., таунхауса — 7,9 млн руб.

На прошлой неделе газета «Известия» со ссылкой на сообщение руководителя центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антона Саукова написала, что около 40% покупателей загородной недвижимости интересуются приобретением каменного дома.

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