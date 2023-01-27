Объем денежных переводов из России в Узбекистан в 2022 году увеличился в 2,6 раза

Российские физические лица перевели в Узбекистан в 2022 году больше в 2,6 раза денежных средств относительно показателя 2021 года — $14,5 млрд. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы Банка узбекистанского Центробанка.

«Объем денежных переводов в Узбекистан из России в 2022 году вырос в 2,6 раза, до около $14,5 млрд», — сообщили в регуляторе.

По данным представителя Нацбанка Узбекистана, Россия по-прежнему занимает первое место в переводах физических лиц в республике — 85% от общего объема.

В целом объем денежных переводов в Узбекистан из-за рубежа в 2022 году вырос в 2,1 раза, до рекордных $16,9 млрд. Узбеки перевели на счета в другие страны на 29% больше валюты — $2,1 млрд. В основном граждане Узбекистана отправляли деньги в Турцию и Китай из-за так называемой «челночной» торговли с этими странами.

На прошлой неделе пресс-служба Госкомстата сообщила, что число туристов из России в Узбекистане по итогам 2022 года выросло в три раза по сравнению с 2021 годом, до 567,7 тыс. человек.