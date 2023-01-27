Чемезов: чтобы забыть о Boeing и Airbus, России нужны свои современные самолеты

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Сергей Чемезов заявил, что России нужны свои современные самолеты, чтобы забыть о Boeing и Airbus, сообщает РИА Новости.

«В гражданской сфере ключевыми остаются задачи авиастроения. Стране нужны свои самолеты – современные и в большом количестве, чтобы навсегда забыть о Boeing и Airbus», — заявил Чемезов.

Он указал на необходимость скорейшего завершение испытаний самолета МС-21 и продолжение работ по импортозамещению комплектующих для Sukhoi Superjet.

Ранее в России разработали отечественную датчико-преобразующую аппаратуру для новой версии самолета Sukhoi Superjet 100.

Работы были выполнены Научно-исследовательским институтом физических измерений, сообщает пресс-служба «Российских космических систем». Sukhoi Superjet 100 — это первый серийный гражданский лайнер, разработанный в России после распада СССР.