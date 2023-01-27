Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Bloomberg: ЕС уведомил о наличии законных оснований для передачи части активов ЦБ РФ Украине

close
100%
Мария Девахина/РИА «Новости»

Евросоюз уведомил о наличии законных оснований для передачи части активов ЦБ РФ на восстановление Украины — речь идет о сумме в €33,8 млрд, сообщает агентство Bloomberg.

Юридическая служба Евросоюза отмечает, что использовать замороженные активы возможно при определенных условиях — если активы не будут экспроприированы, будет сделан фокус на ликвидных активах и внесена ясность в отношении того, что основная сумма долга и проценты будут возвращены России.

В агентстве отмечают, ссылаясь на источники в юридической службе ЕС, что руководство объединения, тем не менее, очень настороженно относятся к такой перспективе из-за риска создания негативного прецедента.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что хотел бы изучить идею управления замороженными активами ЦБ РФ на $300 млрд для получения прибыли, которую, по его словам, в дальнейшем можно было бы направить на восстановление Украины.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть