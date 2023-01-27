Bloomberg: ЕС уведомил о наличии законных оснований для передачи части активов ЦБ РФ Украине

Евросоюз уведомил о наличии законных оснований для передачи части активов ЦБ РФ на восстановление Украины — речь идет о сумме в €33,8 млрд, сообщает агентство Bloomberg.

Юридическая служба Евросоюза отмечает, что использовать замороженные активы возможно при определенных условиях — если активы не будут экспроприированы, будет сделан фокус на ликвидных активах и внесена ясность в отношении того, что основная сумма долга и проценты будут возвращены России.

В агентстве отмечают, ссылаясь на источники в юридической службе ЕС, что руководство объединения, тем не менее, очень настороженно относятся к такой перспективе из-за риска создания негативного прецедента.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что хотел бы изучить идею управления замороженными активами ЦБ РФ на $300 млрд для получения прибыли, которую, по его словам, в дальнейшем можно было бы направить на восстановление Украины.