Украина намерена получить от МВФ порядка $8 млрд в 2023 году

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна рассчитывает получить в 2023 году порядка $8 млрд от Международного валютного фонда (МВФ) в целях восполнения дефицита госбюджета. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

«Мы рассчитываем профинансировать разницу дефицита с помощью МВФ», — указал премьер.

По словам Шмыгаля, Украина получила от Евросоюза обязательства оказания финансовой помощи в размере €18 млрд и от Соединенных Штатов — примерно $10 млрд.

Согласно бюджету страны, в текущем году дефицит составит $38 млрд.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что первый транш программы макрофинансовой помощи Евросоюза Украине суммарным объемом €18 млрд на 2023 год будет получен страной в январе.

До этого сообщалось, что по итогам 2022 года Украина получила от западных стран финансовую помощь на общую сумму $32,1 млрд.