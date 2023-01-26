Bloomberg: ЕС планирует ввести лимит цен на дизельное топливо РФ на уровне $100 за баррель

Евросоюз (ЕС) изучает возможности ввести лимит цен на российское дизельное топливо на уровне $100 за баррель. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с вопросом источники.

Как отмечает агентство, ЕС и «Большая семерка» (G7) хотят установить предельные цены на российский экспорт в третьи страны, однако цены изменчивы и нестабильны. По информации Bloomberg, лимит на уровне $100 за баррель будет применяться к таким нефтепродуктам, как дизельное топливо, а, например, цена на мазут, который торгуется со скидкой, будет иметь лимит в $45 за баррель.

Отмечается, что переговоры по этому вопросу осложняются стремлением Евросоюза сбалансировать две конкурирующие цели: ограничение доходов России и предотвращение скачков цен или нехватки ключевых продуктов на мировом рынке. По информации источников Bloomberg, ЕС должен будет единогласно согласовать уровни предельных цен, которые затем должна будет одобрить G7.

По данным агентства, дипломаты ЕС начнут обсуждать лимит цен 27 января, и ожидается, что активный ход переговоров продолжится в течение нескольких дней. В материале также подчеркивается, что при этом Евросоюз будет стремиться ввести более строгие ограничения на доходы РФ от экспорта нефти, а также ужесточить антироссийские санкции.

Ранее представитель пресс-службы Еврокомиссии сообщал, что ЕС продолжает обсуждать с G7 введение лимита цен на нефтепродукты из России. По его словам, потолок цен на нефтепродукты может вступить в силу 5 февраля.