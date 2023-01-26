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Минтруд: в новых регионах РФ с 1 марта можно оформить ежемесячные денежные выплаты

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Ежемесячные денежные выплаты, которые получают ветераны, инвалиды и другие граждане, жители новых регионов России смогут оформить с 1 марта 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства труда РФ.

Как рассказали в министерстве, разработан пакет законопроектов, устанавливающий особенности переходного периода в социальной сфере в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), а также в Запорожской и Херсонской областях.

«Что касается ежемесячных денежных выплат и набора социальных услуг, которые по российскому законодательству получают граждане с инвалидностью, ветераны и ряд других категорий граждан, то их можно будет оформить с учетом установленных законом особенностей с 1 марта 2023 года», — говорится в сообщении Минтруда.

В ведомстве также напомнили, что российское правительство установило прожиточный минимум в ДНР и ЛНР на этот год с учетом коэффициента региональной дифференциации в размере 11 213 рублей, а в Запорожской и Херсонской областях — 11 644 рубля.

26 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что с 1 марта в новых регионах страны пенсии будут назначаться по российским нормам.

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