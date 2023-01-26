Правительство Ливии предложило российским нефтяным компаниям вернуться к переговорам

Министр нефти Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Мухаммед Аун заявил, что ПНЕ приглашает российские нефтяные компании вернуться к переговорам с Национальной нефтяной корпорацией Ливии (NOC). Об этом сообщает РИА Новости.

«Компании «Татнефть» и «Газпром» получали участки на разведку. Однако, похоже, что после 17 февраля (2011 года, годовщина революции, приведшей к свержению Муаммара Каддафи - ред.) они столкнулись с форс-мажором и больше к этому не возвращались... Приглашаем компании вернуться и, возможно, эти компании вернутся и вступят в переговоры с NOC», — рассказал Аун.

Ранее стало известно, что Евросоюз продолжает обсуждать с G7 введение лимита цен на нефтепродукты из России.

По его словам, потолок цен на нефтепродукты может вступить в силу 5 февраля.

Первый потолок будет относится к дизельному топливу или бензину, а второй к продуктам, которые торгуются со скидкой по отношению к сырой нефти, например к мазуту, говорится в заявлении Минфина США.