Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Еврокомиссия подала в суд на Болгарию и Словакию из-за возобновляемых источников энергии

close
100%
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия подала в суд Евросоюза на Болгарию и Словакию из-за того, что власти этих стран не внесли в свое законодательство правила по использованию возобновляемых источников энергии. Соответствующее извещение размещено на сайте Еврокомиссии.

На обе страны подали иск в Европейский суд с просьбой наложить на них финансовые санкции за то, что они не перенесли в местное законодательство правила из Директивы о возобновляемых источниках энергии от 2018 года.

В ЕК отметили, что государства-члены ЕС должны были внести изменения в законы своих стран до 30 июня 2021 года, однако Болгария и Словакия до сих пор не уведомили о каких-либо мерах.

В ноябре прошлого года польские власти направили Еврокомиссии заявление с просьбой прекратить начислять штрафы Суда Евросоюза в Люксембурге в размере €1 млн в день. Суд в Люксембурге в конце октября 2021 года обязал Польшу выплачивать ЕК штраф в размере €1 млн в день за то, что республика не приостановила действие правовых норм о функционировании дисциплинарной палаты Верховного суда, как того требовала судебная инстанция.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть