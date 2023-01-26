Мишустин: пенсии жителям новых регионов будут назначаться по нормам РФ с 1 марта

Премьер Министр РФ Михаил Мишустин заявил, что с 1 марта в новых регионах страны пенсии будут назначаться по российским нормам. Его слова на заседании правительства передает ТАСС.

Как отметил Мишустин, об этом говорится в подготовленном кабмином проекте закона о пенсионом обеспечении в новых регионах. Он также добавил, что пенсии в новых регионах РФ и надбавки к ним будут индексироваться, как и по всей стране.

По словам Мишустина, в 2023 году правительство РФ направить на поддержку занятости в новых регионах более 1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в правительство РФ был направлен законопроект, предлагающий установить в новых регионах РФ возраст выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Соответствующий документ направили депутаты Госдумы от фракции »Справедливая Россия — За правду» во главе с их лидером Сергеем Мироновым.

17 января сообщалось, что Минтруд разработал особый порядок назначения и выплаты пенсий по старости для жителей новых четырех регионов России – Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Размер пенсий в ЛНР и ДНР будет определяться на основании среднемесячного заработка в Ростовской области, а Запорожской и Херсонской областей – на основе соответствующих сумм в республике Крым.