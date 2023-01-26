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Центробанк: объем наличных денег вырос на 2,3 трлн рублей по итогам 2022 года

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Pixabay

Оборот наличных денежных средств на российском рынке увеличился на 2,3 трлн рублей по итогам 2022 года. По состоянию на 1 января 2023 года этот показатель составил в общей сложности 16,4 трлн рублей, сообщается на сайте Центробанка (ЦБ).

Чаще всего россияне снимали денежные средства в феврале--марте и в сентябре 2022 года. В эти временные периоды началось обострение конфликта на Украине и стартовала мобилизация. Однако начиная с октября тенденция несколько замедлилась, однако ближе к новогодним праздникам темпы снятия восстановились, уточняется в материале.

«В октябре 2022 года рост наличных в обращении замедлился. На 1 сентября в обращении было 14,3 трлн рублей, на 1 октября — 15,2 трлн руб., на 1 ноября — 15,54 трлн руб. По состоянию на 1 декабря в обороте находилось 15,61 трлн руб., на 1 января 2023 года — 16,39 трлн руб.», — говорится в обзоре.

26 января агентство РИА Новости со ссылкой на анализ данных Центробанка (ЦБ) сообщило, что купюры номиналом в 5 тыс. рублей четвертый год подряд оказались более востребованными у граждан, чем банкноты номиналом в 1 тыс. руб. По итогам 2022 года доля купюр достоинством 5 тыс. руб. выросла до 37% с 33% от всех банкнот, а доля купюр в 1 тыс. руб., напротив, уменьшилась — до 20% с 22%.

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