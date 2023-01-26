Центробанк: объем наличных денег вырос на 2,3 трлн рублей по итогам 2022 года

Оборот наличных денежных средств на российском рынке увеличился на 2,3 трлн рублей по итогам 2022 года. По состоянию на 1 января 2023 года этот показатель составил в общей сложности 16,4 трлн рублей, сообщается на сайте Центробанка (ЦБ).

Чаще всего россияне снимали денежные средства в феврале--марте и в сентябре 2022 года. В эти временные периоды началось обострение конфликта на Украине и стартовала мобилизация. Однако начиная с октября тенденция несколько замедлилась, однако ближе к новогодним праздникам темпы снятия восстановились, уточняется в материале.

«В октябре 2022 года рост наличных в обращении замедлился. На 1 сентября в обращении было 14,3 трлн рублей, на 1 октября — 15,2 трлн руб., на 1 ноября — 15,54 трлн руб. По состоянию на 1 декабря в обороте находилось 15,61 трлн руб., на 1 января 2023 года — 16,39 трлн руб.», — говорится в обзоре.

26 января агентство РИА Новости со ссылкой на анализ данных Центробанка (ЦБ) сообщило, что купюры номиналом в 5 тыс. рублей четвертый год подряд оказались более востребованными у граждан, чем банкноты номиналом в 1 тыс. руб. По итогам 2022 года доля купюр достоинством 5 тыс. руб. выросла до 37% с 33% от всех банкнот, а доля купюр в 1 тыс. руб., напротив, уменьшилась — до 20% с 22%.