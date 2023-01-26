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Korea Times: в Южной Корее удивились выросшим счетам за электричество и отопление

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Depositphotos

Жители Южной Кореи неприятно удивились выросшим счетам за электричество и отопление на фоне похолодания. Об этом пишет газета Korea Times.

По информации издания, офисная работница Ли пожаловалась, что счет за газ для ее семьи из четырех человек составил 550 тысяч вон ($449), в то время как в прошлом году она платила 350 тысяч вон ($284).

«Сначала я не могла поверить своим глазам. Мы использовали термостат не так часто, не больше, чем в прошлом году. Я подумала, что что-то не так со счетчиком», — поделилась Ли.

Она добавила, что читала про повышение цен на энергоносители на фоне военной спецоперации РФ на Украине, но не думала, что это отразится на Южной Корее.

Ранее объемы газа в европейских подземных хранилищах опустились ниже 78%. В Европе сохраняются благоприятные погодные условия, поэтому показатель остается на историческом максимуме.

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