Bloomberg: Россия стала переваливать в море рекордные объемы нефти сорта Urals после «потолка» цен

После введения западными странами предельных цен на российскую нефть перевалка сырья сорта Urals в море достигла рекордных показателей. По итогам первого месяца 2023 года этот показатель может подобраться к отметке 14 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию танкеров.

«Россия перевозит рекордные объемы своей флагманской нефти марки Urals в море, поскольку Москва пытается покрыть расходы на фрахт, которые резко возросли после европейских санкций. В этом месяце и в прошлом году в море, вероятно, будет перевезено в общей сложности 19 миллионов баррелей сырой нефти. Один только январский показатель, вероятно, установит рекорд в 14 миллионов баррелей», — говорится в материале.

Переброска нефти Urals с одного судна на другое должна помочь Москве снизить расходы на страхование перевозимого сырья. Согласно механизму предельных цен, судам разрешено использовать стандартное страхование, если товары на борту продаются по цене не выше $60 за баррель. Для обхода данных санкций Россия использует испанский город на северном побережье Африки — Сеуту, а также населенный пункт на юге Греции — Каламату, заключается в статье.

25 января агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков одного из крупнейших финансовых конгломератов — Citigroup — сообщило, что юаневые резервы Центробанка России исчерпаются в 2023 году при цене барреля Urals в $35. При этом экономисты Bloomberg считают, что это произойдет при условии стоимости сырья на уровне $25 за баррель.