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Власти Пакистана попросили США о помощи

The News: Пакистан ищет помощи США в переговорах с руководством МВФ

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Faisal Mahmood/Reuters

Федеральный министр финансов Пакистана Исхак Дар на встрече с заместителем помощника министра финансов США по Азии Робертом Капротом заявил, что Исламабад нуждается в помощи Вашингтона в переговорах с руководством Международного валютного фонда (МВФ). Об этом пишет газета The News.

По информации издания, правительство Пакистана пытается получить от МВФ финансовую помощь, которую называют последним средством спасения страны от дефолта. Однако между Исламабадом и фондом возникли противоречия из-за подхода республики к регулированию обменного курса.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф говорил о готовности властей страны выполнить требования МВФ, чтобы получить очередной транш в размере $1 млрд. Но фонд отказался перечислять деньги, пока Исламабад не отменит субсидии на топливо и электроэнергию. В связи с этим министр финансов попросил американскую сторону оказать дипломатическое содействие.

Ранее бывший госсекретарь США Майк Помпео говорил, что Пакистан и Индия в 2019 году были на грани ядерного конфликта.

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