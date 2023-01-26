«Ъ»: таможенные платежи от поставок техники в Россию сократились на 40% в 2022 году

Таможенные платежи от ввоза в Россию бытовой техники и электроники сократились на 40% по итогам прошлого года из-за ухода западных поставщиков и роста числа перекупщиков. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники на рынке.

Источники в двух крупных дистрибуторах электроники отметили, что за 2022 год на 40% снизились поступления в бюджет таможенных платежей от ввоза устройств. Речь идет о компьютерах, ноутбуках, смартфонах, крупной и малой бытовой технике. Такая ситуация связана, в первую очередь, с уходом западных компаний с российского рынка и введением параллельного импорта.

Однако в Минпромторге заявили, что параллельный импорт никак не влияет на объем таможенных платежей. Однако собеседники издания добавили, что из-за параллельного импорта появились небольшие перекупщики. Они провозят товар небольшими партиями без оформления таможенных документов. При этом тенденция на снижение платежей, если ситуация никак не изменится, продолжится и в 2023 году.

Участники рынка указали, что для исправления ситуации уже предложили правительству ряд мер. Например, можно ввести запрет на закупку тех товаров, которые уже производятся в России, ввести прослеживаемость поступления, а также стимулирование спроса на отечественную продукцию.

18 января «Газета.Ru» выяснила, что таможенные органы стали отказывать в уплате утилизационного сбора по льготным тарифам «для личного пользования» частным лицам, которые ввезли в Россию в 2022 году несколько автомобилей.