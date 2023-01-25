Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

International Paper решила продать свою долю в «Илиме» за $484 млн

close
100%
Архангельский ЦБК

Американская International Paper приняла решение продать свою 50%-ю долю в «Илиме» за $484 млн своим российским партнерам, сообщает «Интерфакс».

«Сегодня компания International Paper объявила о заключении соглашения о продаже 50% доли в компании Ilim SA, холдинговой компании совместного предприятия (СП) «Илим», своим партнерам по СП за 484 млн долларов. Продажа подлежит одобрению регулирующими органами в России»

«Илим» является одной из крупнейших российских компаний целлюлозно-бумажной промышленности, занимая 20% рынка картона и 10% рынка бумаги в стране, а также 75% рынка товарной целлюлозы. Общая стоимость компании оценивается в $3,5 млрд.

Ранее французский производитель электрооборудования Legrand принял решение уйти из России.

Бизнес компании на российском рынке составляет 1,5% от годовых продаж за 2022 год. В Legrand заявили, что уход с рынка является «лучшим вариантом» для того, чтобы соблюдать законодательство, а также обеспечить операции для сотрудников и покупателей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть