International Paper решила продать свою долю в «Илиме» за $484 млн

Американская International Paper приняла решение продать свою 50%-ю долю в «Илиме» за $484 млн своим российским партнерам, сообщает «Интерфакс».

«Сегодня компания International Paper объявила о заключении соглашения о продаже 50% доли в компании Ilim SA, холдинговой компании совместного предприятия (СП) «Илим», своим партнерам по СП за 484 млн долларов. Продажа подлежит одобрению регулирующими органами в России»

«Илим» является одной из крупнейших российских компаний целлюлозно-бумажной промышленности, занимая 20% рынка картона и 10% рынка бумаги в стране, а также 75% рынка товарной целлюлозы. Общая стоимость компании оценивается в $3,5 млрд.

Ранее французский производитель электрооборудования Legrand принял решение уйти из России.

Бизнес компании на российском рынке составляет 1,5% от годовых продаж за 2022 год. В Legrand заявили, что уход с рынка является «лучшим вариантом» для того, чтобы соблюдать законодательство, а также обеспечить операции для сотрудников и покупателей.