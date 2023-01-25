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Эксперт объяснил намерение ЕС пересмотреть либерализацию торговли с Украиной

Эксперт Лизан: ЕС хочет пересмотреть либерализацию торговли с Киевом из-за ущерба фермерам

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Peter Nicholls/Reuters

Евросоюз пытается защитить интересы своего внутреннего рынка, который страдает из-за допуска на него украинской продукции, поэтому в ЕС пересматривают условия товарооборота с Киевом, заявил в беседе с газетой «Взгляд» политолог и экономист Иван Лизан. Так он прокомментировал планы Брюсселя пересмотреть либерализацию торговли с Украиной.

«Это решение вызвано осознанием того, что оно не соответствует интересам европейских производителей. При этом для Киева торговля с ЕС и раньше была не очень выгодной, поскольку Брюссель навязал Украине удобные для себя правила торговли и квоты. Теперь эта проблема усугубится еще больше», — отметил Лизан.

Он добавил, что Украина никак не может повлиять на решение ЕС об отмене преференций, поскольку абсолютно зависима от западной финансовой помощи и вооружений.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия рассматривает возможность пересмотра режима либерализации торговли с Украиной, так как ситуация с аграрным экспортом восточноевропейской страны ставит фермеров из ЕС в невыгодное положение.

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