«Известия»: авиаперелеты по России в 2022 году дорожали рекордными за последние 14 лет темпами

Средняя стоимость авиабилетов на рейсы по России выросла по итогам прошедшего года на 8–14% по сравнению с показателями за 2021-й. Таких темпов увеличения цен не фиксировалось в отрасли на протяжении последних 14 лет, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники.

«Стоимость полетов по России в экономклассе увеличилась за 2022 год максимальными за 14 лет темпами. По данным источников в трех крупных агрегаторах, рост составил 8–14%. По информации Росстата, цены поднялись на 11%: в декабре 2021-го средняя стоимость авиабилетов на 1 тыс. км пути составила 5482,2 рубля, а в декабре 2022-го — 6096,9 рубля», — говорится в материале.

Более высокими темпами цены авиабилетов на рейсы по России дорожали в последний раз в 2008 году. Тогда стоимость перелетов по стране в среднем поднялась на 34% в сравнении с показателями за 2007-й. При этом в середине 2022-го цены росли даже более высокими темпами, однако динамика замедлилась ближе к концу прошедшего года, уточняется в статье.

«В августе 2022-го цены почти достигли абсолютного значения — поднялись до 6621 рубля при максимуме в 6892,51 (был зафиксирован в августе 2010 года)», — заключается в заметке.

24 января глава Министерства экономического развития (МЭР) Максим Решетников заявил, что ведомство предлагает освободить до 2027 года от НДС туроператоров, специализирующихся на внутреннем и въездном туризме. Министр предложил запустить меру «задним числом» с 1 января этого года и продлить до июля 2027 года.