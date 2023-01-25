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Отбор газа из хранилищ в Европе дошел до максимальных значений с середины декабря 2022 года

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Markus Schreiber/AP

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы достигли отметки в 77%, при этом отбор достиг максимальных значений с середины декабря 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Отбор из ПХГ достиг максимума с середины декабря 2022 года, составив 766,5 млн куб. м, в то время как закачка в них - 11 млн куб. м. При этом заявки на транзит российского газа через территорию Украины остаются на сниженном уровне, упав с начала января на 44%.

Отопительный сезон в Европе начался 14 ноября и с тех пор европейские страны отобрали свыше 24,24 млрд кубометров газа. Сейчас же в ПХГ находится около 83,5 млрд кубометров газа. При этом, по прогнозам, на этой неделе в европейском регионе будет теплая погода, а доля ветрогенерации находится на высоком уровне, достигнув рекордных 35,4% 15 января.

24 января Еврокомиссия в своем Twitter сообщила, что Европа сократила потребление газа на 20% в последние месяцы по сравнению со средними пятилетними показателями. Как уточняется в сообщении, это стало возможным благодаря усилиям и граждан, и бизнеса стран Евросоюза. Еврокомиссия уточнила, что показатель в 20% значительно превышает целевой показатель в 15%.

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