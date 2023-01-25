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Решетников назвал ключевой проблемой года низкую инфляцию

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Слишком медленный рост цен стал одной из ключевых проблем в конце прошлого и начале этого года. Об этом заявил на совещании у президента Владимира Путина министр экономического развития Максим Решетников, написала газета «Ведомости» со ссылкой на осведомленные источники в администрации президента.

Как отметил глава ведомства, низкий уровень инфляции достигается не за счет роста предложения, а из-за стагнации спроса. С сентября 2022 года цены выросли не более чем на 3%, но, как свидетельствуют данные контрольно-кассовой техники, продажи падали.

В связи с этим главной задачей на 2023 год Минэкономразвития считает увеличение спроса, индикатором которого выступает инфляция.

По словам собеседника издания, первый вице-премьер Андрей Белоусов также назвал приоритетными задачами — развитие транспортных коридоров, кредитную поддержку технологических проектов и высокотехнологичных компаний.

Накануне издание РБК со ссылкой на отчетность крупнейшего в России ретейлера X5 Group, который управляет сетями «Пятерочка», «Чижик» и «Перекресток» написало, что отъезд россиян из страны после начала частичной мобилизации привел к снижению спроса на продовольственные товары.

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