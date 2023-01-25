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Hokkaido Shimbun: Россия жестко ответила Японии, отказав в переговорах по вылову рыбы у Курил

Hokkaido Shimbun: Россия отказалась от переговоров с Японией по вылову рыбы у Курил

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Андрей Зима/РИА «Новости»

Россия отказала Японии в ежегодных переговорах по вылову рыбы у Курил, что вызвало разочарование и тревогу рыбаков северной и северо-восточной части Хоккайдо. Об этом пишет Hokkaido Shimbun.

Россия объявила о решении не проводить ежегодные переговоры с Японией по вопросу о «безопасном рыболовстве», осуществляемом японцами в акватории «северных островов» в соответствии с соглашением 1998 года. Это решение вызвало беспокойство у японских рыболовов, которые опасаются возможных сложностей в добычи ценных пород рыбы и морепродуктов.

В публикации указали, что на решение российской стороны повлияло ухудшение отношений между странами в связи со спецоперацией России на Украине. Из-за этого Япония, совместно со странами G7 ввели санкции против РФ. Некоторые рыбаки и владельцы траулеров указали на то, что рыболовный промысел, скорее всего, нельзя будет осуществлять до конца года, из-за чего суда просто будут стоять на приколе в порту.

По данным издания, Япония хотела уладить появившуюся проблему до начала 2023 года, чтобы промысел прошел без проблем. Однако российская сторона отказывалась реагировать на предложения Токио. При этом участники рынка понадеялись, что переговоры, все-таки, получится возобновить и хотя-бы осенний промысел будет возможен.

В конце октября РБК со ссылкой на аудиозапись совместного заседания рабочей подгруппы по машинам и оборудованию для рыбоперерабатывающей промышленности при Минпромторге и комитета «Опоры России» по рыбохозяйственному комплексу писал, что подавляющее большинство иностранных производителей печей для копчения рыбы ушли из России в связи с действием международных санкций против Москвы. Число таких компаний выросло до 80%.

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