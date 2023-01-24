Рестораны KFC в Москве начали менять вывески на Rostic's

Рестораны сети быстрого питания KFC в Москве начали менять названия на Rostic's. Об этом сообщает РИА Новости в своем Telegram-канале.

Журналисты агентства убедились в том, что сейчас идет процесс смены названия у ресторанов KFC на Rostic's и опубликовали фотографии точек питания с новыми вывесками в Telegram-канале РИА Новости.

В конце октября прошлого года агентство РИА Новости написало, что бывшее подразделение KFC в России «ЯМ! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс» направило заявку на регистрацию брендов Rostic's и «Ростмастер», а также нового логотипа с курицей. Также, по данным Роспатента, компания подала заявки на регистрацию брендов «Ростмастер Чиз», «Маэстро», «Шефролл», «Шеф Баскет».

В октябре 2022 года американская компания Yum! Brands подтвердила продажу KFC российскому бизнесу. Затем РИА Новости со ссылкой на источник написало, что ижевская компания «Смарт Сервис», ставшая новым владельцем ресторанов сети KFC, максимально сохранит меню и не поменяет рецептуру блюд.

В августе Yum! Brands, которая владеет KFC и Pizza Hut, заявила о ребрендинге сетей.