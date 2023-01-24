Уже восемь банков хотят выдавать льготную ипотеку под 2% в четырех новых регионах России

Заместитель директора департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев сообщил на пресс-конференции в ТАСС, что уже восемь банков подали участие в программе льготной ипотеки под 2% годовых для жителей Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Поэтому, по его словам, программа в скором времени начнет действовать на новых российских территориях. Яковлев не уточнил, какие именно банки подали заявки.

Представитель Минфина считает запуск программы льготной ипотеки на новых территориях России «большим шагом вперед». Он уточнил, что это поддержка для жителей данных регионов, а также – возможность для застройщиков запускать новые проекты при поддержке государства.

Правительство России утвердило льготную ипотечную программу для жителей новых четырех регионов России со ставкой не более 2% годовых 3 января этого года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Максимальный размер кредита по льготной ставке оставляет 6 млн рублей, а первоначальный взнос — не менее 10% от суммы займа.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин анонсировал запуск этой программы. Он отмечал, что массовой выдачи ипотечных кредитов пока не будет, однако их объем «будет измеряться несколькими тысячами».

15 декабря 2022 года президент России Владимир Путин поручил предоставить льготную ипотеку для жилья в новостройках по ставке 2% жителям новых регионов РФ.