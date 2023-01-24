Телеканал Т24: жители Швеции пришли в шок от роста цен на еду

Цены на еду в Швеции выросли на 20% в прошлом году по сравнению с годом ранее. Уровень продовольственной инфляции в стране установил рекорд, передает шведский телеканал Т24.

Телеканал в сюжете ссылается на статистику Шведской национальной организации пенсионеров. По ее статистике, некоторые товары в стране подорожали еще более существенно – почти вдвое. Например, цены на рапсовое масло за год увеличились на 45%.

Некоторые покупатели сообщили телеканалу, что инфляция достигла такого уровня, что это стало «отражаться на кошельке». По их словам, стоимость фактически всех продовольственных товаров уже «намного дороже, чем обычно».

Как ранее сообщала «Газета.Ru» со ссылкой на данные Центрального статистического управления Швеции, уровень инфляции в стране в годовом исчислении составил 12,3% в декабре 2022 года. Это рекорд с февраля 1991 года. Рост индекса потребительских цен был вызван высокими ценами на электроэнергию и повышением процентных ставок. Стоимость электроэнергии выросла на 28,8% по сравнению с предыдущим месяцем.