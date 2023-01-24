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МИД Венгрии: четыре страны просят ЕК обеспечить поставки газа из Азербайджана в Европу

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Allexander Makarov/Global Look Press

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Румыния, Болгария и Словакия обратились к Еврокомиссии с просьбой выделить средства на развитие инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу. Об этом он сказал на пресс-конференции с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым, передает РИА Новости.

По словам Сийярто, вместе с румынами, болгарами и словаками Венгрия потребовала от ЕК в приоритетном порядке оказать финансовую поддержку для развития в регионе инфраструктуры, необходимой для включения увеличенного количества азербайджанского газа по маршруту через Турцию, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию.

Как отметил глава МИД Венгрии, речь идет о развитии инфраструктуры, строительстве новых интерконнекторов и увеличении мощности уже существующих.

Ранее Петер Сийярто заявлял, что снабжение страны энергоресурсами не может быть гарантировано без нефти и газа из России.

До этого он говорил о том, что международная политика должна вернуться от санкций к взаимному уважению и переговорам.

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