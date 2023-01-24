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Патрушев: Минсельхоз ограничит импорт товарных семян

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что Минсельхоз будет ограничивать ввоз в Россию иностранных семян, передает РИА Новости.

Выступая на XIV съезде Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), он подчеркнул, что ограничения вызваны необходимостью создавать в России собственные товарные семена.

В настоящее время Минсельхоз ведет работу по соответствующему вопросу и готовит внести предложения в таможенно-тарифную комиссию, чтобы утвердить квоты на ввоз иностранных семян.

«Нужно совместно с нашим бизнесом, совместно с нашими научно-исследовательскими институтами, с наукой заниматься производством собственных форм. И это мы будем делать», — отметил секретарь Совбеза.

В прошлом году Минсельхоз предложил перейти к системе квотирования в поставках импортных семян. В ведомстве отметили, что это связано с тем, что 90% семян поступает в РФ из недружественных стран и не согласуется с концепцией продовольственной безопасности. В то же время, указывал Патрушев, Россия не намерена ограничивать импорт семян в ущерб урожаю собственному агропромышленному комплексу.

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