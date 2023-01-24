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В S&P Global сообщили об уходе американского газа из Европы в Азию на фоне роста интереса

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George Frey/Reuters

Объем экспорта американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в январе 2023 года сократился на фоне роста интереса к этому типу энергоносителей в Азии. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы агентства S&P Global Commodity Insights.

«В январе доля американских танкеров, направляющихся в Европу, несколько снизилась на фоне роста спроса азиатских потребителей в преддверии отмены карантинных ограничений в Китае», — сказано в сообщении.

По информации агентства, 64% поставок СПГ из США с начала января поставлял на европейский рынок, на четвертый квартал (октябрь — декабрь) 2022 года на Европу пришлось 70% экспорта.

В январе Индонезия, Китай, Республика Корея, Сингапур, Таиланд, Тайвань и Япония экспортировали совокупно 29% американского СПГ. С октября по декабрь прошлого года объем закупок составлял 22%.

Накануне аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сказал, что США в январе этого года стали экспортировать в Европу меньше сжиженного природного газа по причинам экономического характера.

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