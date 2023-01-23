Представитель ООН Гринспен посетит Россию для обсуждения зерновой сделки

Глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен посетит на этой неделе Россию для обсуждения сделки по обеспечению мирового рынка продовольствием и удобрениями, в том числе аммиачными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя генерального секретаря всемирной организации Стефана Дюжаррика.

«Ребека Гринспен и ее команда отправятся в Москву позднее на этой неделе в рамках регулярных контактов с российскими властями», — сказал представитель международной организации, уточняя, что в ходе общения «основное внимание будет уделено нашим усилиям по обеспечению беспрепятственного экспорта российского продовольствия и удобрений, включая аммиачные».

Несколькими днями ранее в Министерстве иностранных дел России отвергли обвинения в якобы затягивании инспекций судов по зерновой сделке. В российском МИД отметили, что список и очередность проверок формируется Украиной. В ведомстве напомнили, что, согласно данным Организации Объединенных Наций, более 100 судов, которые подключены к инициативе, находятся в территориальных водах Турции, при этом среднее время ожидания составляет 21 день.