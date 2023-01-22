Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экономист Ордов: Латинская Америка создает единую валюту из-за зависимости от доллара

close
100%
Marcos Brindicci/Reuters

Директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов заявил, что Аргентина и Бразилия хотят создать единую валюту, чтобы избавиться от зависимости от доллара. Об этом он сообщил «Ленте.ру».

По его словам, валюта позволит странам увеличить товарооборот и облегчить налогообложение. Также Аргентина и Бразилия хотят быть уверенным в том, что их торговые операции не будут сорваны третьей стороной, считает Ордов.

Ранее сообщалось, что Бразилия и Аргентина намерены объявить в ближайшее время о том, что начинают подготовительную работу по созданию единой валюты. Бразилия предлагает назвать новую валюту «сур» (юг).

По информации газеты, официальные комментарии на эту тему ожидаются во время визита президента Бразилии Луиса Инасио Лула да Силвы в Аргентину. Визит начнется в воскресенье вечером.

План, который будет обсуждаться на саммите в Буэнос-Айресе на этой неделе, будет сосредоточен на том, как новая валюта может стимулировать региональную торговлю и снизить зависимость стран от доллара США, говорится в статье.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть