Экономист Ордов: Латинская Америка создает единую валюту из-за зависимости от доллара

Директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов заявил, что Аргентина и Бразилия хотят создать единую валюту, чтобы избавиться от зависимости от доллара. Об этом он сообщил «Ленте.ру».

По его словам, валюта позволит странам увеличить товарооборот и облегчить налогообложение. Также Аргентина и Бразилия хотят быть уверенным в том, что их торговые операции не будут сорваны третьей стороной, считает Ордов.

Ранее сообщалось, что Бразилия и Аргентина намерены объявить в ближайшее время о том, что начинают подготовительную работу по созданию единой валюты. Бразилия предлагает назвать новую валюту «сур» (юг).

По информации газеты, официальные комментарии на эту тему ожидаются во время визита президента Бразилии Луиса Инасио Лула да Силвы в Аргентину. Визит начнется в воскресенье вечером.

План, который будет обсуждаться на саммите в Буэнос-Айресе на этой неделе, будет сосредоточен на том, как новая валюта может стимулировать региональную торговлю и снизить зависимость стран от доллара США, говорится в статье.