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Глава Всемирного Банка Малпасс предрек невысокие темпы роста экономики в 2023-2024 годах

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Alex Grimm/Reuters

Медленные темпы роста мировой экономики будут продолжаться в 2023 и 2024 году. Об этом в интервью британскому телеканалу Sky News заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.

«Сложно рассчитывать, что в ближайшие два года произойдет сильное восстановление мировой экономики», — отметил Малпасс.

По его словам, сейчас можно говорить только о периоде длительного замедления, который связан с сохранением высокой инфляции и дефицитом инвестиций.

Он добавил, что сейчас для тех стран, которые уменьшают размеры своих расходов, очень важно правильно выстроить свою экономическую политику.

17 января директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в ходе Всемирного экономического форума в Давосе дала оценку замедлению темпов роста мировой экономики в этом году. По ее словам, темпы снизятся до около 2,7%.

До этого агентство Bloomberg, ссылаясь на аналитиков и экономистов ВЭФ в Давосе, сообщило, что мировая экономика в 2023 году может столкнуться с рисками высокой инфляции, геополитических конфликтов и макроэкономической нестабильности.

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