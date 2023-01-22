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Посол ЮАР в РФ Макетука: власти работают над увеличением импорта вин и цитрусовых в Россию

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Depositphotos

Посол Южно-Африканской республики в России Мзувукиле Макетука в интервью РИА Новости заявил, что власти страны работают над увеличением объемов импорта вин и цитрусовых в РФ.

По его словам, производителям из ЮАР приходится конкурировать с винами из Европы, которые присутствуют на российском рынке давно.

«Ниша, которую мы занимаем, нас вполне устраивает. При этом мы работаем над тем, чтобы повысить нашу долю на российском рынке. И нам это удается <...> Мы наращиваем долю экспорта цитрусовых в Россию. Мы также поставляем авокадо, сливы, манго», — пояснил Макетука.

Посол добавил, что ЮАР сейчас занимает седьмое место по объемам поставок вин в Россию, но также поставляет и виноград.

Макетука подчеркнул, что в настоящее время в Кейптауне уже загружают второй корабль партией фруктов, которая будет в два раза больше. В феврале он прибудет в Санкт-Петербург.

Ранее Макетука говорил, что южноафриканская PetroSa хочет возобновить обсуждение инвестиций с «Газпромом».

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