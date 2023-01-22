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Основательница Theranos Элизабет Холмс собиралась покинуть США после вынесения приговора

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Mike Blake/Reuters

Основательница биотехнологического стартапа Theranos Элизабет Холмс намеревалась покинуть США вскоре после того, как она была осуждена за мошенничество. Об этом пишет Deadline, ссылаясь на судебные документы.

По информации издания, 38-летняя бизнесвумен купила билет в один конец в Мексику еще в январе 2022 года.

«Только после того, как правительство США обсудило несанкционированный полет с адвокатом защиты, поездка была отменена», — сказано в сообщении.

Отмечается, что адвокаты Холмс отправили в суд электронные письма, в которых утверждалось, что их подопечная планировала поездку в Мексику до вынесения приговора в суде, она собиралась посетить там свадьбу друга.

В ноябре 2022 года стало известно, что Элизабет Холмс признали виновной в обмане инвесторов, суд в Сан-Хосе приговорил ее к 11 годам и трем месяцам тюрьмы.

По информации агентства Reuters, судья Эдвард Дэвила признал ее виновной по трем пунктам обвинения в мошенничестве и по одному пункту обвинения в заговоре.

Как сообщал телеканал CNN, суд также обязал женщину выплатить штраф в размере $400 млн. Холмс начнет отбывать наказание с 27 апреля 2023 года.

Холмс основала Theranos в 2003 году, когда ей было всего 19 лет. В 2012 году Холмс объявила о создании специального устройства для медицинских анализов, для работы которого требуется всего несколько капель крови.

К 2015 году, когда американке стукнул 31 год, она стала самой молодой женщиной-миллиардером по версии Forbes, ее состояние оценивалось в $4,5 млрд. Капитал Theranos оценивался в $9 млрд.

Спустя несколько месяцев после работы Theranos клиенты стали массово жаловаться на устройства компании из-за большого количества ошибок. Позже стало известно, что технология проведения анализа крови, о которой объявляла Холмс, была поддельной. 15 марта 2018 года бизнесвумен предъявили обвинения в мошенничестве.

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