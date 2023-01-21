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Экс-главе Госавиаслужбы Украины Антонюку дали срок за злоупотребление служебным положением

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Бывшего руководителя Государственной авиационной службы Украины Дениса Антонюка обвинили в злоупотреблении служебным положением и приговорили его к 3,5 года лишения свободы. Об этом сообщает украинский Центр противодействия коррупции.

По информации Центра противодействия коррупции, Антонюк действовал в интересах авиакомпании Международные Авиалинии Украины (МАУ), которая принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

«Высший антикоррупционный суд признал, что Антонюк, злоупотребляя служебным положением, предпринимал определенные действия в пользу МАУ Коломойского. Сомнительным образом пролоббировал для МАУ право выполнять рейсы из Киева в Тегеран», — отметили в Центре.

Отмечается, что суд также лишил Антонюка права занимать определенные должности сроком на три года и обязал выплатить штраф размером около $231.

Ранее сообщалось, что прокурор потребовал приговорить бывшего главу аэропорта Борисполь к 5 годам лишения свободы. По информации украинских СМИ, речь идет о бывшем директоре ГП «Международный аэропорт «Борисполь» и авиакомпании «Международные авиалинии Украины» Евгении Дыхне.

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